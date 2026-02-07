В Италии зажгли олимпийский огонь

В Милане и Кортина-Д'Ампеццио открылись XXV зимние Олимпийские игры.

Торжественная церемония зажжения олимпийского огня состоялась одновременно в двух городах, принимающих соревнования. В Милане чаша с огнем располагается у Арки мира, в Кортина-Д'Ампеццио — на площади Пьяцца Дибона.

Всего в церемонии открытия Игр приняли участие 92 делегации. Огонь в Милане зажгли горнолыжники Альберто Томба и Дебора Компаньони.

13 российских спортсменов, получивших приглашения от Международного олимпийского комитета (МОК), согласились выступить на зимних Олимпийских играх 2026 года.

Последними из списка приглашение приняли горнолыжники Семен Ефимов и Юлия Плешкова, а также саночники Дарья Олесик и Павел Репилов. До них заявки на участие отправляли конькобежки Ксения Коржова и Анастасия Семенова, шорт-трекисты Иван Посашков и Алена Крылова, ски-альпинист Никита Филиппов, лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева, а также фигуристы Петр Гуменник и Аделия Петросян. Россияне выступят на Играх в нейтральном статусе.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию церемонии открытия Игр.

Ранее генсек ООН на открытии Олимпиады призвал к соблюдению олимпийского перемирия.