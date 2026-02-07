СМИ назвали главное препятствие для достижения мирного соглашения по Украине

Территориальный вопрос остается главным препятствием для достижения мирного соглашения по Украине. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По информации агентства, США и Украина рассматривали возможность достижения мирного соглашения между Москвой и Киевом уже в марте.

«Сроки [достижения мирного соглашения], вероятно, сдвинутся, учитывая отсутствие согласия по ключевому вопросу о территории <...> В территориальном вопросе по-прежнему нет никакого прогресса», — говорится в публикации.

Отмечается, что Россия требует полного контроля над всем Донбассом, Украина считает условие неприемлемым. При этом киевские чиновники открыты « к поиску творческих решений, таких как создание демилитаризованной зоны или зоны свободной торговли».

В Абу-Даби 4 и 5 февраля состоялся второй раунд трехсторонней встречи, в которой приняли участие представители России, Украины и Соединенных Штатов. Пресс-служба администрации Дональда Трампа заявила о готовности президента приложить максимум усилий для урегулирования украинского кризиса, подчеркнув, что Трамп намерен «превратить невозможное в возможное» в этом вопросе.

Ранее Песков рассказал, когда состоится новый раунд переговоров по Украине.