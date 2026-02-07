Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаПокушение на генерала Алексеева
Политика

СМИ назвали главное препятствие для достижения мирного соглашения по Украине

Reuters: вопрос территорий остается главным препятствием для мирного соглашения
Uae Government/Reuters

Территориальный вопрос остается главным препятствием для достижения мирного соглашения по Украине. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По информации агентства, США и Украина рассматривали возможность достижения мирного соглашения между Москвой и Киевом уже в марте.

«Сроки [достижения мирного соглашения], вероятно, сдвинутся, учитывая отсутствие согласия по ключевому вопросу о территории <...> В территориальном вопросе по-прежнему нет никакого прогресса», — говорится в публикации.

Отмечается, что Россия требует полного контроля над всем Донбассом, Украина считает условие неприемлемым. При этом киевские чиновники открыты « к поиску творческих решений, таких как создание демилитаризованной зоны или зоны свободной торговли».

В Абу-Даби 4 и 5 февраля состоялся второй раунд трехсторонней встречи, в которой приняли участие представители России, Украины и Соединенных Штатов. Пресс-служба администрации Дональда Трампа заявила о готовности президента приложить максимум усилий для урегулирования украинского кризиса, подчеркнув, что Трамп намерен «превратить невозможное в возможное» в этом вопросе.

Ранее Песков рассказал, когда состоится новый раунд переговоров по Украине.
 
Теперь вы знаете
Снотворная тарелка: какие продукты помогут мозгу успокоиться и заснуть быстрее
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!