Государственный департамент США одобрил возможную сделку по поставке Украине запасных частей для военного оборудования на сумму около $185 млн, передает РИА Новости.

«Государственный департамент принял решение об одобрении возможной продажи правительству Украины запасных частей класса IX и сопутствующего оборудования на ориентировочную сумму 185 миллионов долларов», — говорится в заявлении управления военного сотрудничества Пентагона.

До этого министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что поставляемое Западом летальное оружие на Украину после оказывается в горячих точках за рубежом. Он добавил, что на Украине «раздувается новый очаг экстремизма», который спровоцирован вмешательством Запада во внутренние дела других государств. Лавров также сообщил, что на Украине поддерживаются националистические батальоны, ведется вербовка наемников из стран НАТО, а также продолжаются поставки вооружения.

Ранее Песков заявил, что новый раунд переговоров по Украине состоится скоро.