Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаПокушение на генерала Алексеева
Армия

Госдеп США одобрил Украине новую поставку вооружения

Госдеп США одобрил продажу Киеву запчастей военного оборудования на $185 млн
Jose Luis Magana/AP

Государственный департамент США одобрил возможную сделку по поставке Украине запасных частей для военного оборудования на сумму около $185 млн, передает РИА Новости.

«Государственный департамент принял решение об одобрении возможной продажи правительству Украины запасных частей класса IX и сопутствующего оборудования на ориентировочную сумму 185 миллионов долларов», — говорится в заявлении управления военного сотрудничества Пентагона.

До этого министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что поставляемое Западом летальное оружие на Украину после оказывается в горячих точках за рубежом. Он добавил, что на Украине «раздувается новый очаг экстремизма», который спровоцирован вмешательством Запада во внутренние дела других государств. Лавров также сообщил, что на Украине поддерживаются националистические батальоны, ведется вербовка наемников из стран НАТО, а также продолжаются поставки вооружения.

Ранее Песков заявил, что новый раунд переговоров по Украине состоится скоро.
 
Теперь вы знаете
Снотворная тарелка: какие продукты помогут мозгу успокоиться и заснуть быстрее
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!