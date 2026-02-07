Психолог объяснила массовую ненависть россиян к Ларисе Долиной

Негативное отношение россиян к Ларисе Долиной на фоне истории с квартирой — это объяснимое явление. И объясняется оно, в том числе, цепной реакцией, рассказала «Газете.Ru» Светлана Гришаева, кандидат психологических наук, доцент кафедры управления в международном бизнесе и индустрии туризма ГУУ.

«Почему же люди не жалеют ее как жертву, а, наоборот, обвиняют? Тут важно вспомнить, что обвинять начали не сразу, а тогда, когда суд принял решение оставить спорную квартиру певице, а добросовестная покупательница осталась и без денег, и без квартиры», — пояснила эксперт.

После этого начали активизироваться хейтеры, которые стали массово «отменять» Долину. По мнению психолога, причин этому может быть несколько.

«Например, так называемая «классовая ненависть», основной посыл которой в том, что известному человеку прощается и разрешается больше, чем «простым смертным», а это несправедливо. Это может быть и зависть к успеху: человек был недосягаем, а тут вдруг выяснилось, что и он не без греха, а значит, не просто такой же как все, а даже хуже, так как у него ресурсов-то намного больше», — заявила психолог.

Гришаева подчеркнула, что через хейт происходит обесценивание прежних заслуг, следовательно, повышение самооценки хейтера.

«Кроме этого, нельзя недооценивать и пиар-составляющую хейта известных личностей (вспомним слова из басни Крылова: «Эх, Моська, знать она сильна, что лает на слона!»), то есть опять же повышение самооценки и приобщение к «сильным мира сего». Ну, и «эффект толпы» никто не отменял: почему бы не поддержать тренд, если все вокруг его поддерживают? Тем более, что личная ответственность минимальна, всегда есть за чьей спиной спрятаться», — поделилась эксперт.

По словам психолога, любой хейт запускает цепную реакцию, потому что позволяет выплеснуть имеющийся негатив и предлагает достаточно легитимный способ проявить свою боль, ненависть, разочарование от несбывшихся надежд.

