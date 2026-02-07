Размер шрифта
Рейс из Таиланда в Москву перенесли почти на сутки

Рейс Azur air из Пхукета в Москву выполнят на другом самолете
Рейс авиакомпании Azur air из Пхукета в Москву будет выполнен на другом воздушном судне, сообщает РИА Новости.

«Рейс ZF-2904 будет выполнен на другом воздушном судне. Вылет планируется 7 февраля в 14.10 по местному времени (10.10 мск - прим. ред.). Самолет, выполнявший рейс изначально, вернется к полетам после дополнительного технического обслуживания», — говорится в сообщении.

Как отмечается, авиакомпания приняла меры для минимизации задержек по всей маршрутной сети. Благодаря принятым мерам задержки в связи с возвратом рейса ZF-2904 в аэропорт вылета коснутся только двух рейсов между Москвой и Пхукетом, отметили в Azur air.

В авиакомпании также сообщили, что пассажиров во время ожидания разместят в гостиницах, а также предложат им питание и горячие напитки. Кроме того, авиаперевозчик предложил задержавшимся, по желанию, продлить пребывание на Пхукете, в сотрудничестве с туроператорами.

До этого сотни россиян застряли на Кубе из-за нехватки авиатоплива. При этом туристы, которые должны вылететь бортом венесуэльской Conviasa, до сих пор не знают, когда вернутся в Россию.

Жо этого самолет из Красноярска во Вьетнаме задержали на сутки.
 
