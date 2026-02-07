Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаПокушение на генерала Алексеева
Политика

Журналисты назвали возможные даты визита премьера Пакистана в Россию

«Известия»: премьер Пакистана Шариф может посетить Россию 3–4 марта
Global Look Press

Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф может посетить Россию с государственным визитом 3–4 марта. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на источник.

Посольство Пакистана в Москве подтвердило журналистам, что визит премьер-министра республики в Россию планируется в марте. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что говорить об этом пока преждевременно. Так он ответил на вопрос о возможных переговорах российского лидера Владимира Путина с пакистанским премьером в указанные даты.

В конце декабря премьер-министр Пакистана осудил атаку на резиденцию российского президента Владимира Путина. По словам Шарифа, этот «отвратительный акт представляет серьезную угрозу миру, безопасности и стабильности, особенно в то время, когда предпринимаются усилия, направленные на достижение мира».

Ранее Путин выразил соболезнования//www.gazeta.ru/politics/news/2026/02/06/27795667.shtml в связи с терактом в Исламабаде.
 
Теперь вы знаете
Снотворная тарелка: какие продукты помогут мозгу успокоиться и заснуть быстрее
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!