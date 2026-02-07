Журналисты назвали возможные даты визита премьера Пакистана в Россию

Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф может посетить Россию с государственным визитом 3–4 марта. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на источник.

Посольство Пакистана в Москве подтвердило журналистам, что визит премьер-министра республики в Россию планируется в марте. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что говорить об этом пока преждевременно. Так он ответил на вопрос о возможных переговорах российского лидера Владимира Путина с пакистанским премьером в указанные даты.

В конце декабря премьер-министр Пакистана осудил атаку на резиденцию российского президента Владимира Путина. По словам Шарифа, этот «отвратительный акт представляет серьезную угрозу миру, безопасности и стабильности, особенно в то время, когда предпринимаются усилия, направленные на достижение мира».

Ранее Путин выразил соболезнования//www.gazeta.ru/politics/news/2026/02/06/27795667.shtml в связи с терактом в Исламабаде.