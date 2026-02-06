Размер шрифта
Дочь Этери Тутберидзе вынесла флаг Грузии на открытии Олимпиады

Дочь Тутберидзе Дэвис вынесла флаг Грузии на открытии Олимпиады
Mike Segar/Reuters

Фигуристка Диана Дэвис, дочь тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе, стала знаменосцем сборной Грузии на церемонии открытия Олимпийских игр.

Диана Дэвис выступает выступает за Грузию в танцах на льду с Глебом Смолкиным.

Дэвис, в паре со Смолкиным в составе сборной Грузии, заняла шестое место в ритмическом танце в рамках командного турнира по фигурному катанию на Олимпийских играх в Италии.

Спортсмены набрали 78,97 балла. Первое место в этом виде программы заняли действующие олимпийские чемпионы в командном турнире американцы Мэдисон Чок и Эван Бейтс с результатом 91,06 балла. Вторыми стали французы Лоранс Фурнье-Бодри и Гийом Сизерон (89,98 балла), третьими — представители Великобритании Лайла Фир и Льюис Гибсон (86,85 балла).

Международный союз конькобежцев (ISU) в мае 2025 года одобрил нейтральные статусы для четверых фигуристов-одиночников (основа и запас): для Петра Гуменника, Владислава Дикиджи, Аделии Петросян и Алины Горбачевой. При этом ISU не допустил до участия в отборочном турнире зимних Олимпийских игр российские танцевальные дуэты и спортивные пары.

Ранее дочь Тутберидзе пожаловалась на курение на Олимпиаде.
 
