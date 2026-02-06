Дочь Этери Тутберидзе вынесла флаг Грузии на открытии Олимпиады

Фигуристка Диана Дэвис, дочь тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе, стала знаменосцем сборной Грузии на церемонии открытия Олимпийских игр.

Диана Дэвис выступает выступает за Грузию в танцах на льду с Глебом Смолкиным.

Дэвис, в паре со Смолкиным в составе сборной Грузии, заняла шестое место в ритмическом танце в рамках командного турнира по фигурному катанию на Олимпийских играх в Италии.

Спортсмены набрали 78,97 балла. Первое место в этом виде программы заняли действующие олимпийские чемпионы в командном турнире американцы Мэдисон Чок и Эван Бейтс с результатом 91,06 балла. Вторыми стали французы Лоранс Фурнье-Бодри и Гийом Сизерон (89,98 балла), третьими — представители Великобритании Лайла Фир и Льюис Гибсон (86,85 балла).

Международный союз конькобежцев (ISU) в мае 2025 года одобрил нейтральные статусы для четверых фигуристов-одиночников (основа и запас): для Петра Гуменника, Владислава Дикиджи, Аделии Петросян и Алины Горбачевой. При этом ISU не допустил до участия в отборочном турнире зимних Олимпийских игр российские танцевальные дуэты и спортивные пары.

