Стало известно, что «Лукойл» пытался выйти на рынок зерна

Bloomberg: «Лукойл» не смог выйти на аграрный рынок из-за санкций США
Илья Питалев/РИА Новости

В 2025 году компания «Лукойл» пыталась выйти на рынок зерна, но не смогла из-за санкций США. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По их информации, «Лукойл», пытаясь выйти на аграрный рынок, создал в ОАЭ компанию Teruva FZCO. Летом 2025 компания наняла несколько опытных трейдеров, но в октябре 2025 года США ввели санкции.

В результате бизнес «Лукойла» стал нежизнеспособным из-за сложностей с банковскими переводами и проблем в работе с контрагентами. Работа компании Teruva была свернута в конце 2025 года. Торговые операции так и не были начаты.

2 февраля Bloomberg писал, что совокупное состояние богатейших бизнесменов России в январе 2026 года увеличилось на $19,392 млрд. К примеру, основатель нефтяной компании «Лукойл» Вагит Алекперов увеличил капитал на $1,55 млрд — до $24,1 млрд.

29 января стало известно, что «Лукойл» передал свои активы в Международном аэропорту Кишинева в государственную собственность Молдавии.

Ранее минфин США объявил о введении санкций против крупнейших нефтяных компаний России.
 
