Общество

Стало известно, сколько россиян приходят в фитнес в начале года

Эксперт Кляцкий подтвердил устойчивый интерес россиян к фитнесу в начале года
S_Photo/Shutterstock/FOTODOM

После праздников и сбитого режима часть людей решает начать посещать спортзал, однако исследования показывают: чтобы занятия стали регулярными, новичкам необходим мягкий и продуманный вход в тренировочный процесс. Об этом «Газете.Ru» рассказал директор по фитнесу сети фитнес-клубов DDX Fitness Игнат Кляцкий.

По данным аналитиков сети, с 1 по 18 января около 76% новых клиентов пришли в фитнес-клубы впервые. При этом среднее количество посещений за тот же период составило три раза, что говорит о желании встроить физическую активность в привычный график, но не все новички выдерживают интенсивность: резкое увеличение нагрузок часто приводит к выгоранию или пропускам занятий.

«Подход новичков к тренировкам заметно меняется. Если раньше многие пытались сразу взять высокий темп, то теперь выбирают осознанность: начинают с базовых программ, с умеренных нагрузок; персональные вводные занятия и консультации с тренером стали гораздо популярнее и востребованнее», — поясняет эксперт.

Среди тех, кто пришел в залы с января, распределение по полу почти равное: 53% мужчин и 47% женщин. Наиболее активная возрастная группа — 19–24 года (30%), однако наблюдается рост интереса и среди людей старше 35 лет, что указывает на расширение аудитории фитнеса. Географически больше всего новых клиентов зарегистрировано в крупных городах, таких как Москва, Санкт-Петербург, Казань, Ставрополь и Самара.

Мотивация у тех, кто только начинает заниматься, смещается от простых целей к более комплексным запросам: улучшению сна, снижению стресса, повышению уровня энергии. В связи с этим все больше новичков выбирают более спокойный формат начала занятий. Наиболее востребованы тренировки с умеренной нагрузкой, которые помогают безопасно освоить базовые упражнения и привыкнуть к регулярности. На такие групповые занятия приходится около 18% всех посещений среди новых клиентов.

«Формат двух тренировок в неделю с плавным увеличением интенсивности, сложности упражнений и рабочих весов помогает сформировать устойчивую привычку, снизить риск выгорания и истощения организма без возможности восстановиться, что часто отталкивает новичков в начале пути», — отмечает Кляцкий.

В целом тенденция подтверждает устойчивый интерес россиян к регулярным тренировкам в начале года, но эксперты напоминают: важно подходить к занятиям постепенно, учитывать собственный уровень подготовки и следить за безопасностью.

Ранее россиян предупредили об опасности фитнес-марафонов из соцсетей.
 
