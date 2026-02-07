В аэропорту Саратова ввели временные ограничения

Росавиация: в аэропорту Саратова введены ограничения на прием и выпуск самолетов

В аэропорту Саратова временно введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации в Telegram-канале.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — сказано в сообщении, опубликованном в 1:46 мск.

В ночь на пятницу, 6 февраля, представитель Росавиации также сообщал о приостановке приема и выпуска самолетов в аэропорту Калуги (Грабцево). Временные ограничения были сняты спустя 30 минут после их введения.

