В аэропорту Саратова ввели временные ограничения

Росавиация: в аэропорту Саратова введены ограничения на прием и выпуск самолетов
В аэропорту Саратова временно введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации в Telegram-канале.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — сказано в сообщении, опубликованном в 1:46 мск.

В ночь на пятницу, 6 февраля, представитель Росавиации также сообщал о приостановке приема и выпуска самолетов в аэропорту Калуги (Грабцево). Временные ограничения были сняты спустя 30 минут после их введения.

До этого Ространснадзор нашел у одной из российских авиакомпаний «зауженные» калибраторы для ручной клади в аэропорту Внуково. После проверки было выписано предписание об устранении нарушений, изъятии всех несоответствующих калибраторов и замене их на правильные.

Ранее представитель Росавиации Кореняко застрял в самолете на несколько часов.
 
