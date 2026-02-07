Россиянам объяснили, как будет работать запрет на автосписания денег за онлайн-подписки с марта

Запрет на автоматическое списание оплаты за онлайн-подписки — запоздавшее наведение порядка на этом рынке. История с автоплатежами давно стала системной проблемой. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявила Вероника Полякова, адвокат по уголовным делам, управляющий партнер коллегии адвокатов «Бизнес Лигал Групп».

«Люди массово жаловались в Роспотребнадзор, шли в суды и другие инстанции, потому что подписаться действительно можно в два клика, а вот отказ часто превращается в квест. Где-то нужно долго искать кнопку, где-то читать документы, где-то писать в поддержку, а иногда еще и звонить», — рассказала она.

На фоне такого дисбаланса и появилось то, что сейчас фиксируют в правилах.

«Если сервис просит согласие на привязку карты, то на повторное использование этих реквизитов после отказа тоже должно быть отдельное согласие. И отмена подписки должна быть так же проста, как ее подключение», — отметила эксперт.

Для бизнеса нововведение означает, что с 1 марта 2026 года «не успели перестроиться» перестает быть мелкой неприятностью. Риски становятся одновременно репутационными, финансовыми и юридическими.

«Во-первых, возможны массовые проверки и иски. У Роспотребнадзора и прокуратуры появится прямой правовой инструмент для реагирования, и вполне реалистичен рост административных дел по статье 14.8 КоАП РФ (нарушение иных прав потребителей) со штрафами до 500 тысяч рублей для юридических лиц. Но куда серьезнее перспектива коллективных исков, когда потребители будут требовать вернуть суммы, которые они считают незаконно списанными», — предупредила адвокат.

Во-вторых, есть риск, что договоры и публичные оферты начнут признавать не соответствующими закону, если в них заложен усложненный механизм отмены подписки или согласие на продление «по умолчанию» через старые платежные реквизиты без прямого и понятного подтверждения.

«В-третьих, репутационные потери. Пользователи неизбежно начнут активнее проверять свои подписки и спорные списания, просить возвраты. А дальше работает эффект соцсетей: один кейс быстро становится заметным, и удар по доверию может оказаться болезненнее любого штрафа», — резюмировала она.

