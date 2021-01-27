Испортивший сотни вакцин Moderna в США медработник сознался в содеянном

В США медработник признался в намеренной порче почти 600 доз вакцины от коронавируса Moderna. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее мужчина являлся сотрудником медцентра Aurora Medical Center в штате Висконсин.

По словам обвиняемого, он с недоверием относился к любым вакцинам, особенно к Moderna.

Сотрудники правоохранительных органов отмечают, что американец был сторонником «теории заговора», по которой препарат от коронавируса «небезопасен для людей, может навредить им и изменить их ДНК». Мужчина дважды ночью доставал коробки с ампулами из холодильника и ставил их обратно через несколько часов. Отмечается, что вакцины из этой партии были введены около 57 пациентам.

Добавляется, что за каждое из двух преступлений мужчина может получить по 10 лет лишения свободы.

Ранее российский эпидемиолог назвал причину снижения доли выявляемых заболеваний в России.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 100,6 млн заболевших, свыше 72,5 млн человек выздоровели, а более 2 млн пациентов умерли. В России выявили более 3,7 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».