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Депутат заксобрания Карелии назвала гостью «курицей» и лишилась поста

В Карелии депутат Гореликова лишилась поста после оскорбления женщины

Депутат законодательного собрания Карелии Галина Гореликова сложила полномочия председателя комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной политике республики. Об этом сообщается на сайте заксобрания региона.

В публикации отмечается, что место председателя комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной политике Гореликовой займет Сергей Усатенко.

16 мая стало известно, что Гореликова во время заседания оскорбила общественницу, которая села на одно из передних мест, предназначенных для депутатов. Депутат назвала женщину «курицей», а также заявила ей, что она ее «бесит».

Женщина, о которой говорила депутат, оказалась главой организации «Заонежье». Общественница Валентина Сукотова заявила РБК, что поведение депутата считает недопустимым. Она отметила, что пришла на заседание «по делу», а не «за милостыней», поскольку ее организацию беспокоит судьба памятников.

Сама Гореликова позднее принесла извинение в соцсети, написав, что «не оправдывает себя».

Ранее в Курганской области наказали местную жительницу, оскорбившую чиновников в интернете.

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