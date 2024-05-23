Стало известно будущее Заболотного в ЦСКА

Московский ЦСКА намерен продлить контракт с нападающим Антоном Заболотным. Об этом сообщает Metaratings.

По информации источника, в услугах 32-летнего нападающего заинтересован лично главный тренер армейцев Владимир Федотов.

Текущий контракт Заболотного с ЦСКА истекает летом 2024 года. В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Заболотный провел 28 матчей, в которых забил девять мячей и отдал две результативные передачи.

В матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Пари НН» ЦСКА одержал крупную победу со счетом 6:2. В турнирной таблице чемпионата России ЦСКА занимает шестое место, набрав 45 очков.

ЦСКА в последнем туре сыграет с екатеринбургским «Уралом». Все матчи 30-го тура РПЛ пройдут в субботу, 25 мая, и начнутся в 16:30 по московскому времени.

Перед заключительным туром турнирную таблицу РПЛ, набрав 56 очков, возглавляет «Динамо», а «Краснодар» отстает на три балла и находится на третьей месте. Этим командам предстоит сыграть друг с другом, и в случае победы «Краснодара» и потери «Зенитом» очков в матче с «Ростовом» именно «быки» станут чемпионами, поскольку при равенстве очков с «Динамо» у них будет преимущество за счет побед в личных встречах.

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