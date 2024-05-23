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Наемники рассказали об опасности боевых действий на Украине

Business Insider: иностранные наемники жалуются, что на Украине опасно воевать

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Umit Bektas/Reuters

Иностранные наемники, участвующие в боях на стороне Киева, поначалу едут на Украину «как в отпуск», но вскоре понимают, что воевать на Украине опаснее, чем на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Business Insider.

Американский наемник, который ранее участвовал в конфликте в Ираке, подчеркнул, что многие иностранцы, приехавшие участвовать в российско-украинском конфликте, привыкли воевать с преимуществом в численности и вооружении. Но зачастую их силы вместе с Вооруженными силами Украины (ВСУ) оказываются в меньшинстве с недостатком оружия.

Американский наемник добавил, что отправился участвовать в конфликте на стороне Украины, не ожидая серьезного риска для жизни, но позднее осознал его.

Он подчеркнул, что на Украине сложно найти безопасное место из-за активного применения беспилотных летательных аппаратов, артиллерии и дальнобойного оружия со стороны Российской Федерации.

До этого стало известно, что российский Следком возбудил уголовные дела в отношении 658 наемников, воюющих на стороне Украины.

Ранее в Испании заявили, что солдаты НАТО уже находятся на Украине.

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