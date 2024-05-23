«Это борьба»: Селин Дион расплакалась, говоря о неизлечимой болезни

Певица Селин Дион расплакалась в новом документальном фильме «Я: Селин Дион», говоря о своей неизлечимой болезни — синдроме мышечной скованности. Трейлер фильма опубликован на YouTube.

О сопровождающемся болезненными спазмами синдроме певицы стало известно в 2022 году — тогда она сперва перенесла, а потом отменила свой концертный тур.

«Не трудно сделать шоу, трудно шоу отменить», — говорит 56-летняя певица в трейлере.

Авторы фильма покажут, как Дион старается восстановиться, чтобы вернуться на сцену.

«Я усердно тружусь каждый день. Но, надо признать, это борьба. Я так скучаю по людям», — призналась звезда.

Неврологическое расстройство, повлиявшее на способность Дион перемещаться и ее голос — главная тема документальной картины.

«Если не смогу бежать, буду ходить. Не смогу ходить — поползу. Я не остановлюсь», — пообещала вернуться на сцену Дион.

Фильм выйдет на сервисе Prime Video 25 июня.

Накануне Дион заметили в Лас-Вегасе на концерте The Rolling Stones. Папарацци засняли исполнительницу, когда в она начала плакать под песню «Jumping Jack Flash».

Ранее продюсер назвал главные хиты Ольги Бузовой.