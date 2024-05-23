Появилось видео горящего военного полигона в Львовской области

В Telegram-канале Dambiev опубликовано видео, на котором запечатлены последствия удара по пункту дислокации военнослужащих ВСУ и иностранных наемников на Яворовском полигоне в Львовской области. Речь идет о ракетном ударе, который Вооруженные силы России нанесли в конце марта 2024 года.

На кадрах показаны остатки палаток, горящие двухъярусные кровати армейского образца.

В публикации, которая сопровождает видео, говорится, что тогда было уничтожено или ранено около 100 бойцов ВСУ. Утверждается, что не менее 30 из них были иностранными наемниками.

В мае британская газета The Sun писала, что российские военные уничтожили секретные прифронтовые базы, где иностранные инструкторы обучали солдат Вооруженных сил Украины.

16 мая сообщалось, что ВС России ударом оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» уничтожили командный пункт ВСУ. В результате удалось уничтожить помимо командного пункта бригады, склад с боекомплектом и около 50 солдат.

Ранее на Украине заявили, что российская авиация стала сбрасывать в 16 раз больше бомб.