В московском лесу нашли схрон с боеприпасами

В Москве мужчина металлоискателем нашел схрон с боеприпасами, на месте работает полиция. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел в Битцевском лесу в районе улицы Академика Капицы в Коньково. Местный житель обнаружил рюкзак с семью противопехотными гранатами, пятью детонаторами, одним выстрелом РПГ и 200 патронами.

По данным Telegram-канала Shot, москвич наткнулся на большой подозрительный рюкзак в лесополосе напротив жилых домов. Полиция оцепила место находки, сейчас они ждут саперов.

В середине мая сообщалось, что в Северной Осетии полиция изъяла боеприпасы из опоры кровли частного дома после обращения местной жительницы.

Женщина рассказала силовикам, что боеприпасы, а также некое металлическое устройство она нашла в металлической опоре кровли. Приехавшие на место сотрудники МВД нашли 100 патронов, самодельное взрывное устройство, которое было изготовлено по типу ручных осколочных гранат.

Ранее в Москве нашли схрон террористов из «Крокуса».