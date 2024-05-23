Телеканал «Звезда» в репортаже из под Авдеевки показал необычные кадры спасения российским военным бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергея Цветкова.

Бойцы спецназа группировки «Центр» захватили вражеский опорный пункт в лесополосе. В блиндаже обнаружили брошенного своими раненого украинского солдата. Один из российских спецназовцев взвалил его к себе на плечи и понес. Пленный в это время исполнял российский гимн.

23 мая уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова направила украинскому коллеге Дмитрию Любинцу список из 500 пленных, которых Украина не забирает по обмену.

До этого пленный украинский пограничник рассказал, что укрепления, широко разрекламированные в том числе Владимиром Зеленским, существовали, только в документах — фактически на границе России и Харьковской области находились куда более слабые позиции.

1 мая политолог Алексей Живов заявил, что судьба пленных бойцов ВСУ зависит от проверки на причастность к военным преступлениям и обстоятельств поступления на службу.

Ранее бойцы ВСУ сдались в плен после взрыва, устроенного их сослуживцем.