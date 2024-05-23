Стали известны подробности о двух фигурантах дела Шамарина

ОАО «Пермский телефонный завод «Телта», в котором работали подозреваемые во взятке заместителю начальника Генерального штаба РФ Вадиму Шамарину, поставляло Министерству оборону РФ телефоны для закрытых сетей связи «Престиж-АОН». Об этом пишет Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

Аппараты «Престиж-АОН» оснащены автоматическим определителем номера.

В 2023 году Минобороны подало на ОАО иск в суд, взыскать неустойку в размере 3,9 млн рублей за задержку поставок таких аппаратов на три месяца.

До этого стало известно, что двое фигурантов по делу Шамарина находятся под арестом с августа 2023 года.

Начальник главного управления связи ВС РФ генерал Шамарин был арестован 23 мая по делу о получении особо крупной взятки.

21 мая стало известно об аресте экс-командующего 58-й армией Ивана Попова. Его подозревают в краже металлоконструкций для фронта. Дело Попова стало третьим за последний месяц расследованием в отношении военных. До этого суд также арестовал экс-замминистра обороны РФ Тимура Иванова и начальника Главного управления кадров Минобороны Юрия Кузнецова. Их обоих подозревают в получении взяток.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в российском оборонном ведомстве проводится борьба с коррупцией.

Ранее Шамарин отверг свою причастность к получению особо крупной взятки.