Устроивший стрельбу в казанской гимназии подал заявление в Верховный суд Татарстана

Осужденный Ильназ Галявиев, устроивший стрельбу в казанской гимназии №175, обратился в Верховный суд Татарстана с просьбой вернуть ему треть квартиры. Об этом сообщает mk.ru.

По информации издания, речь идет о квартире родителей преступника в доме на улице Туганлык в Казани. Он лишился доли в этом жилье, ее изъяли для обеспечения исков от потерпевших по уголовному делу. По мнению Галявиева, это решение Советского районного суда Казани является незаконным. Он не участвовал в судебных заседаниях и не был проинформирован о решении суда.

Также осужденный заявил, что не тратил личных денег на приобретение и обустройство квартиры – все это делали родители. Он опасается, что в случае если его освободят по УДО, ему будет негде жить.

В апреле 2023 года Галявиев получил пожизненный срок. В суде преступник заявил, что в исправительном учреждении займется написанием книги. Доходы от продаж он планирует направить на компенсации пострадавшим.

Ранее Галявиева обязали выплатить 1,4 млн рублей в пользу гимназии.