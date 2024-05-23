Россия и Бахрейн призвали к деэскалации палестино-израильского конфликта

Президент России Владимир Путин и король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа в ходе переговоров в Москве, которые прошли в четверг, 23 мая, заявили о необходимости деэскалации в зоне палестино-израильского конфликта. Об этом сообщило бахрейнское информационное государственное агентство BNA.

По информации агентства, одним из основных пунктов в повестке встречи стала ситуация в секторе Газа. Главы двух государств, среди прочего, обсудили международные усилия, направленные на прекращение огня в палестинском анклаве, освобождение израильских заложников и оказание гуманитарной помощи гражданскому населению. Они подчеркнули, что этот конфликт необходимо решить дипломатическими средствами, чтобы был достигнут «справедливый, всеобъемлющий и устойчивый мир в соответствии с международными резолюциями и арабской мирной инициативой».

Стороны также отметили, что Совет Безопасности ООН должен выполнять свои обязанности по урегулированию глобальных конфликтов.

23 мая король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа заявил, что Россия стала первой страной, к которой обратилось королевство с просьбой поддержать проведение мирной конференции по ближневосточной проблеме.

16 мая в Манаме под председательством Бахрейна состоялся 33-й саммит Лиги арабских государств. Лидеры стран-участниц поддержали идею проведения мирной ближневосточной конференции для обсуждения вопроса о создании палестинского государства, чтобы прекратить конфликт.

Ранее Нетаньяху резко высказался о признании Палестины рядом стран ЕС.