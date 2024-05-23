Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россия и Бахрейн призвали к деэскалации палестино-израильского конфликта

Путин и король Бахрейна призвали к деэскалации палестино-израильского конфликта

close
100%
Dylan Martinez/Reuters

Президент России Владимир Путин и король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа в ходе переговоров в Москве, которые прошли в четверг, 23 мая, заявили о необходимости деэскалации в зоне палестино-израильского конфликта. Об этом сообщило бахрейнское информационное государственное агентство BNA.

По информации агентства, одним из основных пунктов в повестке встречи стала ситуация в секторе Газа. Главы двух государств, среди прочего, обсудили международные усилия, направленные на прекращение огня в палестинском анклаве, освобождение израильских заложников и оказание гуманитарной помощи гражданскому населению. Они подчеркнули, что этот конфликт необходимо решить дипломатическими средствами, чтобы был достигнут «справедливый, всеобъемлющий и устойчивый мир в соответствии с международными резолюциями и арабской мирной инициативой».

Стороны также отметили, что Совет Безопасности ООН должен выполнять свои обязанности по урегулированию глобальных конфликтов.

23 мая король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа заявил, что Россия стала первой страной, к которой обратилось королевство с просьбой поддержать проведение мирной конференции по ближневосточной проблеме.

16 мая в Манаме под председательством Бахрейна состоялся 33-й саммит Лиги арабских государств. Лидеры стран-участниц поддержали идею проведения мирной ближневосточной конференции для обсуждения вопроса о создании палестинского государства, чтобы прекратить конфликт.

Ранее Нетаньяху резко высказался о признании Палестины рядом стран ЕС.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами