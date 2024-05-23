Рогов сообщил о снятии с должности командующего 20-й армией ВС РФ

Председатель комиссии Общественной палаты Российской Федерации по защите суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что командующего 20-й гвардейской общевойсковой Краснознаменной армией ВС РФ Сухраба Ахмедова сняли с должности. Об этом Рогов заявил в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что пока Ахмедова только вывели в распоряжение. По словам источников Рогова, ситуация со снятием с должности находится в развитии.

«Вот и реализация слов нового министра обороны России Андрея Белоусова о необходимости беречь наших бойцов», — отметил Рогов.

До этого политолог Сергей Марков заявил, что обыски у заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил России (ВС РФ) генерал-лейтенанта Вадима Шамарина могли проводиться из-за чисток высшего генералитета.

23 мая газета «Коммерсантъ» сообщила, что Шамарина задержали. Источник издания в правоохранительных органах подтвердил, что у генерала прошел обыск по уголовному делу о предполагаемых махинациях. По его результатам Шамарина доставили на допрос в Главное военное следственное управление СКР. Дело рассматривается в 235-м гарнизонном военном суде.

Ранее силовики задержали глав свердловской налоговой и отдела борьбы с коррупцией.