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Лавров отметил рост товарооборота России и Африки

Лавров заявил о существенном росте товарооборота между Россией и Африкой

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Мурад Оруджев/РИА Новости

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о существенном росте товарооборота между Россией и африканскими странами в прошлом году. Об этом пишет РИА Новости.

«Отмечаем рост российско-африканского товарооборота. В 2023 году он вырос на 30% и составил около $25 млрд», — сказал министр на приеме по случаю Дня Африки.

По словам Лаврова, наращивание торгово-экономических связей с африканскими партнерами является одним из приоритетов внешней политики РФ. Дипломат подчеркнул роль крупных инвестиционных проектов в укреплении сотрудничества.

До этого стало известно, что торговые связи между Россией и Индией продолжают укрепляться на фоне санкций против нашей страны. По данным индийского минпромторга, в январе-марте 2023 года товарооборот двух стран вырос на 5% в годовом выражении до рекордных $17,5 млрд.

Главным драйвером роста стал мартовский показатель в $6,3 млрд — близкий к абсолютному рекорду в $6,33 млрд в мае 2022 года. Россия экспортировала в Индию товаров на $16,3 млрд, обогнав Китай и став вторым крупнейшим поставщиком.

Ранее Китай резко нарастил закупки газа.

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