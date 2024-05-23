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Россиянка стала инвалидом после операции на ноге за 100 тыс. рублей

Kp.ru: в Краснодаре медики повредили женщине нерв на ноге и сделали ее инвалидом

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Shutterstock

В Краснодаре визит женщины в больницу закончился инвалидностью и проверкой СК РФ. Об этом сообщает kp.ru.

Россиянка обратилась в местную клинику в 2021 году из-за боли в колене. Медики заявили, что у женщины разрыв крестообразной связки, поэтому ей необходима операция. За вмешательство пострадавшая заплатила 100 тысяч рублей.

После манипуляции пациентка обратила внимание на боль в пятке и обратилась к врачам Москвы. В результате женщина перенесла еще четыре операции. Позже специалисты выяснили, что во время первого вмешательства больной повредили нерв.

«После операции девушка осталась инвалидом II степени по причине врачебной ошибки. Сейчас мышцы ноги атрофированы. Идет регресс», – поделился медицинский юрист Сергей Броницкий.

Также женщина случайно узнала, что манипуляцию в Краснодаре оформили как бесплатную услугу по ОМС. Соответствующие документы появились в ее профиле на «Госуслугах».

На ситуацию обратили внимание в СК РФ. Специалисты проводят доследственную проверку и другие мероприятия, которые помогут выяснить обстоятельства произошедшего.

Ранее мальчик из Уфы потерял память и поседел после того, как обратился в больницу с занозой.

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