У обезболивания во время родов нашли новый полезный эффект

Роженицы, которым сделали эпидуральную анестезию во время родов, в будущем на 35% реже страдают от потенциально опасных осложнений родов. Об этом сообщает Daily Mail.

Ученые проанализировали данные полумиллиона британок, которые родили естественным путем или перенесли экстренное кесарево сечение. 125 тысячам была сделана эпидуральная анестезия — обезболивание нижней части живота и ног с помощью инъекции в поясницу.

В течение нескольких недель после родов они на 35% реже страдали от сепсиса (он может вызвать родильную горячку) и сердечных приступов. Этот эффект наблюдался у женщин, которые пострадали от осложнений после предыдущих родов и у тех, кто родил преждевременно.

Полученные результаты показывают важность доступности эпидуральной анестезии для рожениц и их осведомленности о возможности обезболивания.

Недавнее исследование показало, что число случаев серьезных осложнений через шесть недель после родов почти удвоилось в период с 2009 по 2018 год в Великобритании. Это в значительной степени связано с тем, что женщины чаще страдают ожирением и рожают в более позднем возрасте.

Ранее ученые выяснили, что язык, на котором женщина говорит во время беременности, меняет мозг нерожденного ребенка.