Стало известно, когда Макрон рассчитывает закончить работу над соглашением по Новой Каледонии

Президент Франции Эммануэль Макрон на фоне погромов в Новой Каледонии дал политическим партиям несколько недель на выработку соглашения. Об этом он заявил на брифинге, трансляция которого велась в официальном аккаунте Елисейского дворца в Х.

«Мы не будем проводить конституционную реформу выборного корпуса силой», — отметил французский лидер.

Макрон дал несколько недель для того, чтобы ситуация нормализовалась и начался переход к диалогу ради достижения всеобщего соглашения. По словам президента, политический диалог «должен начаться незамедлительно».

Он подчеркнул, что на острове останется переговорная миссия, в которую входят французские чиновники.

Накануне Макрон прибыл в Новую Каледонию, французскую территорию в Тихом океане, и назвал своей целью возвращение спокойствия.

13 мая мирная демонстрация в столице Новой Каледонии Нумеа переросла в беспорядки, были сожжены и разграблены сотни магазинов и социальных учреждений. Пострадали сотни человек, в том числе десятки полицейских.

Ранее политолог заявлял, что действия Франции могут привести к кровопролитию в Новой Каледонии.