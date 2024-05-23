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В МАГАТЭ выразили обеспокоенность уязвимостью энергоснабжения ЗАЭС

Глава МАГАТЭ назвал крайне опасной зависимость ЗАЭС от двух внешних ЛЭП

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Alexander Ermochenko/Reuters

Глава МАГАТЭ (Международного агентства по атомной энергии) Рафаэль Гросси указал на то, что зависимость ЗАЭС (Запорожской АЭС) от двух внешних линий электропередачи представляет большую опасность. Заявление Гросси опубликовано на сайте агентства.

Отмечается, что до начала СВО электроснабжение ЗАЭС осуществлялось по десяти ЛЭП — четырем линиям 750 кВ и шести 330 кВ.

«Для крупнейшей в Европе атомной электростанции зависимость от одной или двух линий электропередачи является глубоким источником беспокойства и явно неустойчива», — подчеркнул Гросси.

При этом он подчеркнул, что перебои с энергоснабжением могут поставить под угрозу ядерную безопасность АЭС, находящихся на подконтрольных Киеву территориях.

Днем 23 мая в МАГАТЭ заявили об отключении ЗАЭС от основной линии электроснабжения 750 кВ. Позднее станцию переподключили к этой линии.

Запорожская атомная электростанция расположена на левом берегу Днепра возле города Энергодара. Это крупнейшая в Европе по числу энергоблоков и установленной мощности станция, на которой насчитываются шесть блоков мощностью 1 гигаватт каждый. В октябре 2022 года станция перешла под контроль России.

Ранее глава МАГАТЭ назвал ситуацию на ЗАЭС тревожной и очень хрупкой.

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