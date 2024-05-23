Главу департамента по обеспечению госзаказа Минобороны отправили под арест

Начальнику управления департамента министерства обороны России по обеспечению государственного оборонного заказа Владимиру Вертелецкому предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении госзаказа. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

По информации военных следственных органов СКР, Вертелецкий в 2022 году принял невыполненные работы в рамках опытно-конструкторской работы по государственному контракту. В результате противоправных действий обвиняемого государству причинен ущерб на сумму более 70 млн рублей.

По ходатайству следствия суд избрал Вертелецкому меру пресечения в виде заключения под стражу.

23 мая по делу о получении особо крупной взятки был арестован начальник главного управления связи ВС РФ генерал Вадим Шамарин.

21 мая стало известно об аресте экс-командующего 58-й армией Ивана Попова. Его подозревают в краже металлоконструкций для фронта. Дело Попова стало третьим за последний месяц расследованием в отношении военных. До этого суд также арестовал экс-замминистра обороны РФ Тимура Иванова и начальника Главного управления кадров Минобороны Юрия Кузнецова. Их обоих подозревают в получении взяток.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в российском оборонном ведомстве проводится борьба с коррупцией.

Ранее депутата обвинили в сборе сведений, являющихся гостайной.