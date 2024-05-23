Президент Боливии примет участие в ПМЭФ

Президент Боливии Луис Алберто Арсе Катакора принял приглашение российского лидера Владимира Путина посетить Россию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посла республики в России Марию Луису Рамос Урсагасте.

«Президент Боливии Луис Алберто Арсе Катакора подтвердил участие в ПМЭФ», — отметила дипломат.

По ее словам, боливийский лидер прибудет с официальным визитом в Россию 6-7 июня.

Накануне помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что лидер Боливии станет главным гостем ПМЭФ-2024. Он уточнил, что речь идет о пленарном заседании.

В середине мая президенты России и Боливии обсудили двусторонние отношения. Луис Арсе поздравил российского лидера и всех россиян с 79-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Стороны условились активизировать контакты на различных уровнях.

Ранее в Боливии приговорили бывшего посла США к 15 годам тюрьмы.