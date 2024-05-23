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В Совфеде рассказали, что не так с резолюцией ГА ООН по Сребренице

Сенатор Косачев назвал ударом по исторической правде резолюцию ООН по Сребренице

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Илья Питалев/РИА Новости

Провокационная резолюция Генассамблеи ООН о геноциде в Сребренице создает угрозу для конфликта на Балканах, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев. В своем Telegram-канале он отметил, что документ приняли в угоду политическим амбициям Запада.

«Ассамблея вышла за пределы своих полномочий, поскольку подобные вопросы согласно Уставу ООН относятся к компетенции Совета Безопасности <...> не было представлено никакой фактуры для квалификации геноцида. Все оценки основаны на политически мотивированных приговорах Международного трибунала по бывшей Югославии (МТБЮ), которые западники устроили против сербов», — пояснил Косачев.

Он добавил, что с момента событий в Сребренице прошло уже 30 лет и одобрение резолюции сейчас — лишь попытка переписать историю. Косачев указал, что это решение снижает потенциал ООН.

«Резолюция подталкивает Балканы к конфронтации, а значит документ угрожает миру и безопасности в регионе. Очередной удар по международному праву, по исторической правде», — заключил сенатор.

ГА ООН признала геноцидом события в Сребренице 23 мая. Речь идет о массовой резне боснийских мусульман в анклаве силами армии боснийских сербов в 1995 году. До голосования президент Сербии Александар Вучич подмечал, что положительное решение автоматически приведет к приданию сербам статуса «геноцидальной нации», после чего второй энтитет — Федерация Боснии и Герцеговины — может потребовать репарации и ликвидацию автономии Республики Сербской.

Ранее в Боснии и Герцеговине пригрозили расформированием страны из-за резолюции по Сребренице.

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