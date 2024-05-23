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Совет директоров «Газпрома» принял решение по дивидендам

СД «Газпрома» порекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды за прошлый год

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Алексей Даничев/РИА «Новости»

Совет директоров «Газпрома» выступил с формальной рекомендацией акционерам не выплачивать дивиденды по итогам 2023 финансового года. Об этом говорится в официальном сообщении компании.

Решение было принято единогласно всеми 11 членами совета.

«Согласно дивидендной политике мы обязаны направлять минимум 50% скорректированной чистой прибыли по МСФО на выплаты акционерам. В 2023 году она составила ₽724 млрд, что позволяло рассчитывать на дивиденды в ₽15,3 на акцию», — говорится в сообщении.

Однако совет директоров имеет право скорректировать выплаты, если коэффициент «чистый долг/EBITDA» превысит 2,5х. По итогам прошлого года он достиг 2,8х.

Ранее правительство РФ официально рекомендовало «Газпрому» не выплачивать дивиденды за 2023 год. Это было предложение Минэнерго, согласованное с Минфином и Росимуществом.

«Совет директоров принял решение рекомендовать акционерам направить прибыль 2023 года на инвестиции и не объявлять дивидендные выплаты. Рекомендация соответствует дивполитике», — прокомментировали в компании.
Государство через ПАО «Роснефтегаз», «Росгазификацию» и напрямую контролирует более 50% акций «Газпрома».

Компания не платила дивидендов за 2021 год. За 2022 год было выплачено ₽1,208 трлн за первое полугодие.

Ранее эксперт оценил стоимость недвижимости «Газпрома» в Москве.

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