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Половой паразитизм помогает опуститься на дно, выяснили ученые

Current Biology: половой паразитизм помог удильщикам перейти к глубоководной жизни

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Shutterstock/FOTODOM

Половой паразитизм помог рыбам-удильщикам уйти жить в морские глубины во время глобального потепления после исчезновения динозавров. Это показало исследование, опубликованное в журнале Current Biology.

У некоторых видов животных, в том числе удильщиков, существует половой паразитизм: во время спаривания самец становится частью самки и затем получает от нее питание. В новом исследовании ученые выяснили, что предкам современных удильщиков эта особенность помогла выжить после катастрофы, уничтожившей динозавров.

Биологи проанализировали последовательности ДНК более чем 100 видов современных и ископаемых удильщиков. Они выяснили, что переход в глубокие воды произошел в период глобального потепления 50-35 миллионов лет назад, когда исчезли динозавры. Это событие совпало с развитием полового паразитизма.

Ученые считают, что половой паразитизм повысил вероятность успешного размножения в темной полуночной зоне океана, где трудно найти партнера для спаривания. Анализ ДНК также показал, что у самок поменялась иммунная система, которая теперь не отторгала тело самца как инородное. Кроме того, самки стали крупнее, а самцы — меньше.

Результаты обеспечивают новый уровень понимания эволюции жизни в глубоком море. Они также могут быть предупреждением о том, что современное глобальное потепление может изменить ход жизни глубоководных рыб, который существовал миллионы лет.

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