В китайском Даляне взорвался газопровод

В результате взрыва газопровода в китайском городе Далянь два человека погибли, девять пострадали. Об этом сообщает РИА «Новости».э

Взрыв произошел около 05.50 по местному времени (00.50 мск) возле одного из жилых комплексов в новом районе Цзиньпу.

Изначально местные власти сообщили о восьми пострадавших и трех пропавших без вести, позже всех пропавших удалось найти, однако два человека к тому моменту уже скончались, третьего отправили в больницу для оказания необходимой медпомощи.

Согласно предварительным данным расследования, причиной взрыва стала утечка газа на газопроводе компании «Тяньчэн Жаньци». После взрыва 10 автомобилей, находившихся вблизи места происшествия, получили различные повреждения, некоторые загорелись.