Общество

В ХМАО наказали мигранта за публичный намаз в общежитии

Ura.ru: в Нижневартовске суд выдворил мигранта после жалобы соседей на намаз
В Нижневартовске иностранца, на которого соседи по общежитию пожаловались в полицию из-за публичного намаза, приговорили к выдворению из России. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на картотеку Нижневартовского районного суда Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО).

Кроме того, суд определил для мигранта административное наказание в виде штрафа на сумму 30 тысяч рублей. При вынесении решения учитывалось, что мужчина не имеет в России ни семьи, ни других родственников, ни постоянного жилья.

Мужчину признали виновным в нарушении законодательства о свободе совести, вероисповедания и о религиозных объединениях, совершенном иностранным гражданином (ч. 5 ст. 5.26 КоАП РФ).

Из материалов дела следует, что мужчина приехал в Россию из ближнего зарубежья на заработки и поселился в общежитии Ермаковского предприятия по ремонту скважин. Вскоре другие жильцы подали в полицию заявление о том, что иностранец пять раз в сутки совершает намаз, не закрывая при этом двери, и делится своими религиозными убеждениями.

Было возбуждено уголовное дело, при рассмотрение которого суд квалифицировал действия фигуранта как незаконную миссионерскую деятельность.

Адвокат Вадим Александров пояснил Ura.ru, что решение выдворить иностранца было принято в первую очередь из-за систематического характера нарушений. Он отметил, что в последнее время в России ужесточили контроль за соблюдением миграционного законодательства.

В Кемерово аналогичное решение было вынесено судом в отношении мигрантов, которые совершили публичный коллективный намаз в местном супермаркете.

Ранее Кадыров возмутился запретом публичных намазов на Ставрополье.
 
