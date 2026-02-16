В МИД России сообщили, что Москва отслеживает расклады в США

Россия отслеживает внутриполитические расклады в США. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков на презентации специального выпуска журнала «Русская мысль», посвященного российско-американским отношениям, передает ТАСС.

«Внутриполитические расклады в США как были, так и остаются важной, значимой темой, которую мы отслеживаем. Но здесь у нас нет по определению никакой роли. Мы не вмешивались, не вмешиваемся и не будем вмешиваться во внутренние дела других государств», — подчеркнул дипломат.

До этого заместитель постоянного представителя РФ при ООН Анна Евстигнеева сообщила, что между Россией и США сохраняется значительное число раздражителей, которые негативно отражаются на взаимодействии двух стран по линии Организации Объединенных Наций. Москва призывает Вашингтон сделать шаги для нормализации условий совместной работы.

Ранее посол рассказал, что затрудняет диалог России и США.