В Сингапуре мужчина инсценировал собственное похищение ради выкупа, пишет Mothership.

По данным СМИ, 12 февраля в полицию поступило сообщение о том, что мужчина не вышел на работу. В ходе проверки обстоятельств исчезновения спустя сутки появилась дополнительная информация о якобы совершенном похищении.

Сообщается, что дядя мужчины получил сообщения с требованием выкупа в размере $2300. К сообщениям прилагались фотографии, на которых «похищенный» был изображен связанным.

Сотрудники полицейского подразделения организовали оперативные поисковые мероприятия. В течение трех часов после получения информации о предполагаемом похищении мужчину обнаружили в районе Марина-Бей.

По информации полиции, он был найден живым и невредимым. Предварительное расследование показало, что он мог инсценировать похищение по личным причинам. Выкуп не был выплачен, мобильные устройства подозреваемого изъяты для проведения следственных действий.

Ранее мужчина выдумал ограбление, потому что потерял деньги и испугался реакции жены.