Исполнителям теракта в «Крокусе» запросили пожизненные сроки

Четверым исполнителям теракта в «Крокусе» запросили пожизненное заключение
Михаил Воскресенский/РИА Новости

Прокурор просит 2-й Западный окружной военный суд приговорить к пожизненному лишению свободы четверых непосредственных исполнителей теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом рассказал ТАСС адвокат потерпевших Даниэль Готье.

«Прокурор просит военный суд назначить пожизненное лишение свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима для четверых непосредственных исполнителей теракта в «Крокусе»: Шамсидина Фаридуни, Далерджона Мирзоева, Мухаммадсобира Файзова и Саидакрами Муродали Рачабализоды», — уточнил он.

16 февраля 2-й Западный окружной военный суд приступил к прениям сторон по делу о теракте в закрытом режиме.

В январе председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил, что сотрудники ведомства установили все этапы подготовки теракта в «Крокус Сити Холле». По его словам, преступление организовано спецслужбами Украины для дестабилизации деятельности органов власти и расшатывания внутриполитической обстановки в России.

Теракт произошел 22 марта 2024 года перед концертом группы «Пикник». Вооруженные преступники открыли огонь по посетителям концертного зала из автоматического оружия и устроили поджог. Несовместимые с жизнью ранения получили 149 человек, пострадали более 600. Материальный ущерб оценили примерно в 6 млрд рублей.

Ранее секретный свидетель появился в деле о теракте в «Крокусе».
 
