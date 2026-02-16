Размер шрифта
Общество

ФАС попросили проверить ценообразование на ингредиенты для блинов

В ГД просят ФАС проверить ценообразование на продукты для блинов в Масленицу
Real_life_photo/Shutterstock/FOTODOM

Депутаты фракции «Новые люди», возглавляемые вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым, обратились к главе ФАС Максиму Шаскольскому с запросом о проверке обоснованности цен на продукты для выпечки блинов в период Масленицы. Об этом пишет РИА Новости.

Парламентарии подчеркивают, что блины – неотъемлемая часть празднования Масленицы во многих российских семьях, что влечет за собой резкий, но кратковременный рост спроса на муку, молоко, яйца, сахар и масло. По их мнению, из-за небольшого числа крупных производителей и доминирования федеральных торговых сетей на розничном рынке даже незначительные согласованные изменения цен или наценок могут существенно увеличить расходы миллионов россиян.

В письме отмечается социальная важность этих продуктов и их влияние на семейный бюджет, особенно во время масленичной недели. В связи с этим депутаты считают необходимым проведение Федеральной антимонопольной службой всесторонней проверки ценообразования на муку, молоко, яйца, сахар, сливочное и растительное масло, а также деятельности их производителей, на предмет соблюдения антимонопольного законодательства.

Ранее врач предупредила о рисках ежедневного употребления блинов на Масленицу.
 
