В Литве на концерте популярной группы нулевых балка упала на чиновницу

В Литве на концерте группы «Биплан» пострадала местная чиновница Лукаускене
В Литве на концерте популярной в нулевых группы «Биплан» пострадала местная чиновница. Об этом сообщило издание Delfi.

Концерт проходил 15 февраля в Нидском центре культуры. Однако мероприятие пришлось остановить, когда на зрителей с потолка упала часть конструкции.

«Мы пригласили известную группу «Биплан» и надеялись с горожанами и гостями города красиво отметить День восстановления государства. Как только прозвучали первые аккорды, отклеилась и упала на зрителей пластиковая балка с освещением и упала на зрителей», – объяснил вице-мэр города Неринга Нарунас Лендрайтис

Концерт был остановлен, на место происшествия вызвали пожарных-спасателей. Они с помощью стремянки поднялись наверх и сняли оставшуюся часть конструкции.

«Сначала мы думали, что после снятия оставшегося фрагмента конструкции концерт можно будет продолжить, и люди не расходились. Но после осмотра потолка было решено не рисковать», — продолжил политик.

Во время инцидента пострадала член нерингского горсовета Юстина Лукаускене. Ей оказали первую помощь.

Литовская группа «Биплан» стала популярной на территории бывших стран СССР в нулевые. Долгое время музыканты параллельно записывали альбомы на русском и литовском языках, также у коллектива есть песни на украинском языке.

В начале года россиянка попала в жесткое ДТП после концерта группы «Пошлая Молли» в Таиланде.

Ранее Аните Цой порезали все костюмы перед концертом в Кремле.
 
