Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка TelegramНовые файлы Эпштейна
Культура

Гуф воссоединился с бывшей невестой

Рэпер Гуф и его бывшая невеста Салахова возобновили отношения
therealguf/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Рэпер Гуф (настоящее имя Алексей Долматов) воссоединился с экс-невестой — блогершей Разият Салаховой. Об этом сообщает издание Super со ссылкой на собственный источник.

15 февраля Гуф опубликовал в соцсетях фото поцелуя с девушкой, лица которой не видно. Однако, по информации источника издания, это действительно Салахова, отношения с которой рэпер возобновил через полгода после расставания.

Гуф сделал Салаховой предложение еще в ноябре 2024 года. После расставания с артистом девушка жила в Таеланде, а сейчас в социальных сетях публикует фотографии, сделанные в Москве. В личном Telegram-канале она намекает, что «не смогла» уйти от некоего мужчины.

В ноябре Разият Салахова призналась, что практически прекратила общение с Гуфом. Рэпер и блогерша заблокировали друг друга в соцсетях. По словам Салаховой, у нее затаилась обида на Гуфа. Ее причиной послужило поведение артиста после их расставания.

В декабре Долматов заявил, что находится в отношениях. Он призвал фанаток «не надеяться» на роман с ним. В феврале 2026 года девушка публиковала в соцсетях фото с другим мужчиной.

Ранее сестре Гуфа сделали предложение в Таиланде.
 
Теперь вы знаете
Кофеманы и женщины «в плюсе»? Кому грозит болезнь Паркинсона и как она проявляется
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!