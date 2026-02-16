В РФ раскрыли число граждан, размещенных в ПВР после эвакуации из зон боевых действий

Куренков: в ПВР остаются более 23 тысяч эвакуированных из зон боевых действий

В настоящее время в пунктах временного размещения (ПВР) остаются более 23 тысяч человек, эвакуированных из зон боевых действий. Об этом сообщил глава МЧС России в ходе заседания комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, передает ТАСС.

«В соответствии с поручениями правительства Российской Федерации МЧС России продолжается работа по возмещению расходов регионов на размещение и питание людей, находящихся в пунктах временного размещения. А это свыше 23 тысяч граждан, из которых около 5 тысяч детей», — сказал глава ведомства.

Куренков добавил, что 64 регионам уже выплатили компенсацию на общую сумму 14 млрд рублей.

9 февраля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что власти региона из-за ударов украинской армии готовы временно вывезти из региона некоторые категории населения. Он пояснил, что речь идет о детях школьного возраста, многодетных семьях, семьях с детьми-инвалидами и одиноко проживающих пенсионерах.

Ранее в Белгороде начали принимать заявки на вывоз некоторых категорий жителей в Крым и соседние регионы.