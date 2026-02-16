Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка TelegramНовые файлы Эпштейна
Общество

Из застрявшего в заторе автобуса под Тулой эвакуировали детей

МЧС эвакуировало 13 детей из застрявшего в заторе автобуса под Тулой
Ekaterina Sychkova/Global Look Press

Спасатели проводили до резервного транспорта 13 детей из автобуса, оказавшегося в заторе из-за ДТП в Тульской области. Об этом сообщила региональная пресс-служба МЧС России.

В Тульской области на участке трассы М-4 «Дон» из-за сильного снегопада произошло несколько ДТП, в которых были повреждены 14 автомобилей, пострадали шесть человек, пассажирок одной из иномарок не смогли спасти.

«Сотрудники МЧС России оказали точечную помощь водителям и пассажирам, а также сопроводили до резервного транспорта 13 детей в возрасте 11-12 лет и сопровождающего», — сообщили в ведомстве.

До этого восемь человек были госпитализированы после столкновения троллейбуса и легкового автомобиля в Энгельсе Саратовской области. Известно, что на улице Максима Горького, 6 столкнулись троллейбус маршрута №109 и автомобиль Changan.

В конце января в Ленобласти на трассе «Нарва» произошло ДТП, при котором пострадали пять человек. Авария произошла в 16:55 на 58 км автодороги в деревне Шундорово. 54-летний водитель Isuzu не справился с управлением и выехал на полосу для встречного движения. Там он столкнулся с автомобилями Hyundai, Kia и Renault.

Ранее в центре Москвы столкнулись автобус и грузовик.
 
Теперь вы знаете
Кофеманы и женщины «в плюсе»? Кому грозит болезнь Паркинсона и как она проявляется
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!