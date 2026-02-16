Из застрявшего в заторе автобуса под Тулой эвакуировали детей

Спасатели проводили до резервного транспорта 13 детей из автобуса, оказавшегося в заторе из-за ДТП в Тульской области. Об этом сообщила региональная пресс-служба МЧС России.

В Тульской области на участке трассы М-4 «Дон» из-за сильного снегопада произошло несколько ДТП, в которых были повреждены 14 автомобилей, пострадали шесть человек, пассажирок одной из иномарок не смогли спасти.

«Сотрудники МЧС России оказали точечную помощь водителям и пассажирам, а также сопроводили до резервного транспорта 13 детей в возрасте 11-12 лет и сопровождающего», — сообщили в ведомстве.

До этого восемь человек были госпитализированы после столкновения троллейбуса и легкового автомобиля в Энгельсе Саратовской области. Известно, что на улице Максима Горького, 6 столкнулись троллейбус маршрута №109 и автомобиль Changan.

В конце января в Ленобласти на трассе «Нарва» произошло ДТП, при котором пострадали пять человек. Авария произошла в 16:55 на 58 км автодороги в деревне Шундорово. 54-летний водитель Isuzu не справился с управлением и выехал на полосу для встречного движения. Там он столкнулся с автомобилями Hyundai, Kia и Renault.

Ранее в центре Москвы столкнулись автобус и грузовик.