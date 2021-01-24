В Москве в воскресенье ожидается до +3°С

В Москве в воскресенье, 24 января, синоптики пообещали до +3°С. В небе будет облачно, местами пройдут небольшие осадки, ожидается гололедица, сообщает Гидрометцентр.

По данным специалистов, температура воздуха днем будет колебаться в районе +1...+3°С. Ожидается южный ветер со скоростью 5-10 м/c.

Вечером столбики термометров будут показывать +1...+3°С. Ветер подует южный, 5-10 м/c.

Атмосферное давление днем составит 746 мм рт. ст., а ночью — 745 мм рт. ст.

Более подробный прогноз можно узнать на странице погоды.