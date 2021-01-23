Вице-премьер Татьяна Голикова допустила, что коронавирус включат в постоянный календарь прививок. Об этом пишет РИА «Новости».

По ее словам, ученые полагают, что коронавирус станет сезонным заболеванием.

«А если это сезонное заболевание и если мы будем наблюдать мутацию штамма коронавируса, то, конечно, нам нужно будет вводить это в календарь прививок на постоянной основе», — сказала Голикова.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов вакцинировался от коронавируса российским препаратом «Спутник V».