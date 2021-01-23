СК и ВС поддержали идею о лишении свободы за вовлечение подростков в митинги

Следственный комитет и Верховный суд поддержали проект депутата Госдумы Евгения Марченко, который предлагает наказывать за вовлечение подростков в незаконные митинги лишением свободы до пяти лет. Об этом пишет РИА «Новости».

В СК подчеркнули, что поддерживают инициативу, потому что общественная опасность описываемых противоправных действий возросла, а существующие административная и уголовная ответственность не могут в полной мере их предотвратить.

«Представленный проект федерального закона рассмотрен в Верховном суде РФ… По проекту федерального закона имеется замечание юридико-технического характера», — говорится в официальном отзыве Верховного суда.

В настоящий момент законопроект находится на рассмотрении правительства.

Ранее депутат Госдумы Евгений Марченко составил законопроект, в котором описывается срок заключения лица под стражу за привлечение несовершеннолетних к участию в несанкционированных митингах