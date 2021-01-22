ТАСС: из-за хлопка газа на цветочном рынке в Краснодаре погибли люди

В пятницу, 22 января, случился взрыв в павильоне на цветочном рынке в Краснодаре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

Как рассказал собеседник агентства, на рынке произошел хлопок. По его словам, предварительно установлено, что взорвался газовый баллон.

«Предварительно, есть погибшие и пострадавшие», — сказал источник.

Он также добавил, что из опасной зоны после инцидента было эвакуировано около 100 человек.

В МЧС по Краснодарскому краю агентству подтвердили информацию об инциденте. По информации ведомства, возгорание происходит в здании, по предварительным данным, на общей площади 150 кв. м. Оно расположено напротив жилого дома по улице Владислава Посадского. В министерстве сообщили, что на месте работают пожарники.

Ранее сообщалась, что в многоэтажном жилом доме в Нижнем Новгороде произошел взрыв газа. В результате происшествия погиб один человек.