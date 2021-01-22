Инфекционист подтвердил безопасность вакцины от COVID-19 при наличии антител

Вакцинация от коронавирусной инфекции безопасна для человека, переболевшего этой болезнью и имеющего антитела. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на доцента кафедры инфекционных болезней Северного государственного медицинского университета (Архангельск) Владимира Агафонова.

«Вреда не будет, но, наверное, теоретически, количество антител увеличится. Для иммунной системы это не страшно», — сказал специалист.

По его словам, условия вакцинации не требуют обследования на антитела. При этом он отметил, что если факт наличия антител все же подтвержден, можно не вакцинироваться.

Ранее главный инфекционист департамента здравоохранения Москвы, главврач больницы Светлана Сметанина порекомендовала людям из групп риска привиться от коронавируса.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.