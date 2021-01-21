На Кипре произошло землетрясение

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На Кипре произошло землетрясение магнитудой 5,4, сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр залегал в 41 км к юго-востоку от столицы Кипра Никосии. Очаг находился на глубине 60 км.

О пострадавших или разрушениях не сообщалось.

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