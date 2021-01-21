СК возбудил уголовное дело после обледенения дома под Челябинском

В Челябинской области возбуждено уголовное дело после появления в СМИ сюжетов о многоквартирном общежитии, превратившемся «в ледяную пещеру». Об этом сообщается на сайте управления СК по региону.

Следователи дадут уголовно-правовую оценку действиям чиновников мэрии Чебаркуля и сотрудников управляющей компании.

Ранее СМИ сообщили, что в общежитии 1968 года постройки никогда не было ремонтов, в здании проблемы с отоплением и нет горячей воды. Неотапливаемый подъезд обледенел и превратился в пещеру с сосульками и «сталагмитами», канализация тоже не работает, поэтому проживающие там люди пользуются биотуалетами.

Жильцы провели за свой счет независимую экспертизу, которая выявила, что износ несущих конструкций составляет 77%, общий износ здания — 74,37%. Люди требуют расселения и сноса общежития.

По данным областной прокуратуры, речь идет о доме №7 по Электростальской улице.